Cava de’ Tirreni: la Polizia di Statointensifica il controllo del territorio in vari punti della città.

Con la ripresa dell’attività scolastica ed in considerazione della maggiore movimentazione di persone e di veicoli,la Polizia di Stato ha intensificato l’attività di controllo del territorio. In particolare gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni hanno effettuato, in varie zone della città metelliana,sia nella fascia mattutina che pomeridiana delle scorse giornate, alcuni posti di controllo nelle aree dove si registra maggiore traffico veicolare,in prossimità degli istituti scolastici e zone residenziali. Per l’occasione è stato predisposto l’impiego nr. 8 pattuglie con i seguenti risultati operativi: nr. 175 persone controllate; nr. 109 veicoli controllati, con elevazione di nr. 5 verbali di violazione al C.d.S., di cui nr. 2 ai sensi dell’art. 193,a carico di altrettanti automobilistiil cui veicolo è risultato sprovvisto della necessaria copertura assicurativa, e nr. 2 per eccessiva velocità nel centro abitato. Durante i controlli il personale operanteha, altresì, effettuato una perquisizione veicolare e deferito all’A.G. un uomo di Cava de’ Tirreni per omissione di soccorso e lesioni personali, avendo investito una donna nel mentre attraversava una strada del centro cittadino, in compagnia del proprio cane.