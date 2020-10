Cava de’ Tirreni, interruzioni idriche notturne a partire dal 19 ottobre. Ecco le zone interessate

Cava de’ Tirreni. L’Ausino comunica che a decorrere dal giorno 19.10.2020 e fino a nuova comunicazione, verranno effettuate delle manovre con interruzione del servizio per consentire il recupero di accumulo idrico dei serbatoi “Montecastello alto e basso” e “Pietrasanta”.

Le interruzioni idriche interesseranno dalle ore 00.00 fino alle ore 05.00 del giorno successivo, con cali di pressione ai piani alti degli edifici, le seguenti zone: Pregiato – San Martino – Santa Maria del Rovo – Passiano – Sant’Arcangelo – Pianesi – Li Curti – Via Abbro – Via Carlo Santoro – Via Onofrio Di Giordano – Via Ragone – Via Sala – Via Corradino Biagi – Via Oreste Di Benedetto – Via San Lorenzo – Via Carleo – Via Torre – Via Palmieri – Via Filangieri (zone alte).

Mentre dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo le seguenti zone: Annunziata – San Pietro – Sparani – Cafari – Maddalena – Dupino – SS. Quaranta.