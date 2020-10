Cava de’ Tirreni: infermiere del Santa Maria dell’Olmo positivo al covid-19

Intanto i 24 posti letto del “da Procida” non sono più sufficienti. L’obiettivo del dg dell’Azienda Ruggi, Vincenzo D’Amato, è di rinforzare l’area Covid dell’ex sanatorio di via Calenda con personale proveniente dal plesso principale, sia pneumologi con esperienza alle spalle in grado di utilizzare i sofisticati macchinari per l’assistenza ai malati che riportano maggiori criticità, sia anestesisti per supportare la Rianimazione che ha attivato 4 dei 9 posti letto. Secondo indiscrezioni, dovrebbe essere la professoressa Ornella Piazza a occuparsi della Rianimazione al “da Procida”. Ma i posti letto attivati tra reparto Covid ordinario e reparto sub intensiva, non bastano più. Dunque l’Azienda sta valutando di mettere a disposizione, sempre al secondo piano Malattie infettive, altri posti per i pazienti sospetti ma il cui tampone risulta negativo.