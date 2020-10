Cava de’ Tirreni, il sindaco Vincenzo Servalli convoca la riunione dell’Unità di Crisi Sanitaria Covid-19

Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noto che ” ha convocato la riunione della Unità di Crisi Sanitaria Coronavirus Covid 19, domani, giovedì 22 ottobre, alle ore 11.30, in videoconferenza, per affrontare le tematiche legate alla diffusione del contagio e le problematiche della gestione dell’emergenza sanitaria.

I lavori saranno introdotti dal Sindaco Vincenzo Servalli, e coordinati dal Prof. Armando Lamberti, Assessore con delega alle Politiche per la Tutela della Salute.

Nel corso della riunione, che si pone in continuità con le precedenti tenutesi il 9 aprile e il 7 Maggio, saranno discusse anche le possibili misure da adottare per consentire una ripresa in sicurezza di tutte le attività e della vita di relazione e vedrà la partecipazione anche dei medici di medicina generale, pediatri e dirigenti scolastici.

Sono stati invitati a partecipare: il Prof. Carmine Vecchione ( Direttore del Dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi di Salerno); il Prof. Mario Capunzo (epidemiologo, Università degli Studi di Salerno); il Prof. Franco De Caro (Epidemiologo, Università degli Studi di Salerno), il Prof. Pasquale Pagliano (infettivologo, Università degli Studi di Salerno); il Dott. Domenico Della Porta (Direttore del Dipartimento di Prevenzione); la Dott.ssa Anna Luisa Caiazzo (Direttore U.O.C. Epidemiologia e Prevenzione); la Dott.ssa Lucia Esposito ( Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno); la Dott.ssa Luciana Catena (Direttore Sanitario Presidio Ospedaliero di Cava de’ Tirreni); il Dott. Vittorio Salvatore (Primario di Medicina Generale del Presidio Ospedaliero S. Maria Incoronata dell’ Olmo); il Dott. Pio Vecchione, Direttore del Distretto Sanitario n. 63 dell’ASL Salerno; il Dott. Vincenzo Baldi (Responsabile Sindacale FIMG); la Dott.ssa Paola Sabatini (Responsabile U.O.S. Microbiologia e Virologia DEA1 Nocera-Pagani-Scafati), Dott.ssa Rossella Lamberti (Presidente Associazione Operatori Sanitari “ Pasquale Lamberti ” Cava de’ Tirreni – Vietri sul Mare ) la Dott.ssa Paola Landi (già Presidente Commissione Sanità del Comune di Cava de’ Tirreni), il Dott. Roberto Coletta ( Protezione Civile Cava de’ Tirreni) l’ing. Valentino Catino (Presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana di Cava de’ Tirreni); il dott. Sergio Scuoppo (Responsabile Mani Amiche), il prof. Roberto Parente (economista della Università degli Studi di Salerno); l’Avv. Luciano D’Amato (consumerista)”.