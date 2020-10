Cava de’ Tirreni, il sindaco Vincenzo Servalli aggiorna sulla situazione Covid in città

Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli, con un post sulla sua pagina Facebook, aggiorna sulla situazione Covid in città: “Molti cittadini mi sollecitano un aggiornamento sulla situazione Covid 19 in città. In questo momento abbiamo 81 casi accertati di positivi al coronavirus. Gran parte di questi nostri concittadini sono asintomatici e non ci sono casi che hanno richiesto la necessità di ricovero. L’unico caso che, nei giorni scorsi, aveva richiesto le cure ospedaliere è tornato a casa. I 18 casi segnalati oggi riguardano gli esiti dei tamponi della giornata ieri, 19 0ttobre, frutto dei tamponi dei giorni precedenti. La situazione è in progressivo aumento, in linea con quello che accade sul territorio regionale e provinciale. E’ una situazione complessa che richiede il rigido rispetto delle condotte necessarie di ciascuno di noi”.