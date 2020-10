Cava de’ Tirreni, i cittadini dell’Associazione Alema puliscono il canale di scolo delle acque

Cava de’ Tirreni. L’assessore Nunzio Senatore, con un post sulla sua pagina Facebook dal titolo “Lasciamo correre l’acqua”, rende noto come “I cittadini delle frazioni di Alessia, Arcara e Marini, hanno rimosso il terreno, il fogliame, detriti e quant’altro ostruivano il canale di scolo delle acque. Anche quest’anno la lodevole azione di pulizia svolta dall’Associazione ALEMA, delle frazioni di Alessia, Marini, Arcara, presieduta da Mimmo Lambiase, sia ancora una volta d’esempio a tutti i cittadini, poichè ogni angolo della nostra amata Città di Cava de’ Tirreni deve essere rispettata, tenuta decorosa e considerata come se fosse la nostra abitazione. Questo è un segno civiltà e di amore per il proprio territorio”.