Cava de’ Tirreni: danni maltempo e tetto pericolante a scuola

Pressing dall’opposizione per sistemare la palestra della scuola media di Santa Lucia in via Monticelli: l’impianto sportivo è inaccessibile dopo il maltempo delle scorse settimane che avevano causato il distaccamento di alcune lamiere dalla copertura del tetto. Il sollecito arriva dal neo-consigliere di “Fratelli d’Italia”, Italo Cirielli , e dal leader del gruppo “La Fratellanza” Luigi Petrone che – a distanza di quindici giorni dall’ondata di maltempo che diversi danni ha causato in città – hanno evidenziato come le lamiere portate via dal vento dal tetto della palestra di Santa Lucia restino ancora adagiate nei pressi dell’impianto sportivo comportando un serio rischio per gli alunni e quanti – anche in orario non curriculare – frequentano il cortile antistante la struttura. «Faccio appello al sindaco Vincenzo Servalli affinché solleciti gli uffici competenti a provvedere alla bonifica degli spazi adiacenti l’Istituto Comprensivo Statale “Santa Lucia” – ha dichiarato il giovane Cirielli – . Alcuni residenti mi segnalano la presenza di materiale sospetto, apparso nei pressi del plesso scolastico, a seguito del maltempo della scorsa settimana. Sono passati diversi giorni, ma la situazione è sempre la stessa. È opportuno, dunque, che l’amministrazione comunale, a partire dal primo cittadino, si interessi della questione il prima possibile facendo rimuovere tale materiale per ripristinare il decoro e garantire la sicurezza dell’area in questione, frequentata ogni giorno dai bambini, dalle loro famiglie e dal personale scolastico ».

Allo stesso modo il consigliere de “La Fratellanza”, Luigi Petrone – su segnalazione del referente di zona, Gennaro Vitale – ha evidenziato le gravi carenze sia della palestra che degli spazi annessi. «Ci rivolgiamo al buon senso dell’amministrazione cittadina – ha detto Petrone – ricordando che è diretta responsabile di questo degrado, chiedendo di correre ai ripari nel più breve tempo possibile». Finisce n sotto i riflettori dell’opinione pubblica la palestra della frazione Santa Lucia che da tempo soffre di gravi carenze manutentive: oltre ai problemi strutturali, con infiltrazioni d’acqua e allegamenti, l’impianto è stato anche preda dei vandali che diverse volte hanno saccheggiato il campo da basket e infranto le vetrate. Lo scorso anno, poi, una pietra distaccatasi dal tetto aveva colpito alla testa un giovane procurandogli serie ferite. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di affidare l’impianto a una società sportiva che sia in grado di provvedere ai necessari lavori di manutenzione e messa in sicurezza della palestra.