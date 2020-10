Cava de’ Tirreni, convento ufficialmente chiuso. Adesso si teme l’abbandono

A quanto si apprende, infatti, gli ultimi tre frati rimasti presso la struttura conventuale di San Felice da Cantalice padre Antonio, padre Pietro e padre Carmine – sono stati trasferiti a seguito della mancata nomina da parte dell’Ordine dei Frati Minori della Provincia Salerno-Basilicata di un nuovo guardiano ed in prospettiva dell’unione dei due ordini provinciali, quello di Napoli e quello di Salerno-Basilicata. Una notizia che ha destato non poco sconcerto tra i fedeli e i cittadini cavesi affezionati ai tre cappuccini e partecipi delle numerose attività del convento di San Felice e della parrocchia di Santa Croce, notoriamente riconosciuti come luoghi di aggregazione e di preghiera ed intorno ai quali si è creata negli anni una numerosa comunità di devoti.

Una comunità che si è stretta intorno ai frati anche durante il doloroso lockdown degli scorsi mesi, rincuorata dalle dirette sui social in occasione della Santa Messa domenicale e le celebrazioni della Santa Pasqua. Dal novembre 2013 il Convento è stato anche casa di postulato della Collaborazione Interprovinciale Formazione Italia Sud, accogliendo otto giovani che hanno ufficialmente iniziato il cammino di formazione ricevendo il Tau e le Fonti Francescane, come segni di appartenenza all’Ordine e atto ufficiale del loro cammino.

Un cammino che i giovani, negli scorsi mesi, sono stati destinati a concludere presso le altre sedi della Cifis, mostrando i primi segnali di cambiamento nell’andamento delle attività del Convento. In attesa dunque dell’affidamento in gestione del convento di San Felice, ora rimasto vuoto, è stato garantito ai fedeli che sarà celebrata come sempre la messa domenicale in un orario da indicare. Mentre a Santa Croce le attività parrocchiali e le celebrazioni dovrebbero riprendere regolarmente da domenica.