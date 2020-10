Cava de’ Tirreni, convento pronto a chiudere: l’addio agli ultimi tre frati cappuccini

Dal novembre 2013 il Convento è stato anche casa di postulato della collaborazione Cifis, la Collaborazione Interprovinciale Formazione Italia Sud. Una destinazione che aveva dato nuova linfa alle attività conventuali. Nel novembre del 2019 la Fraternità del Postulato Interprovinciale Cifis di Cava de’ Tirreni ha accolto otto giovani che hanno ufficialmente iniziato il cammino di formazione ricevendo il Tau e le Fonti Francescane, come segni di appartenenza all’Ordine e atto ufficiale del loro cammino.

Un cammino che i giovani negli scorsi mesi sono stati destinati a concludere presso le altre sedi della Cifis, mostrando i primi segnali di cambiamento nell’andamento delle attività del Convento. La prima pietra del Convento fu posata il 16 Aprile 1566. Nel 1567 venne deciso che i Conventi di Cava e di San Severino fossero uniti a Napoli. Dopo la soppressione, il monastero fu oggetto di diversi passaggi di proprietà e tra acquisti e vendite venne restituito ai Frati Cappuccini e riaprì definitivamente il 19 Marzo 1819. Il convento fu nuovamente soppresso nel 1866 fino al settembre del 1912, quando fu affidato, prima in fitto e poi con un contratto di compravendita, ai Cappuccini della Provincia Basilicata – Salerno. Entrati finalmente in possesso del Convento, i Frati Cappuccini lo destinarono a Seminario Serafico e con l’aumentare delle vocazioni fu necessario ampliare i locali, cosa che avvenne nel 1957. Ad oggi, però, non sembra certo il futuro del Convento sebbene sia stato garantito ai fedeli che sarà celebrata come sempre la messa domenicale in un orario da indicare. Resta lo smarrimento e il magone della comunità di devoti che fra le mura del Convento ha sempre trovato pace e conforto spirituale.