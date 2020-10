Cava de’ Tirreni. Caso Manzo, mistero sulla perizia

Nella trattazione dell’udienza dello scorso 24 settembre la Corte ha confermato la volontà di procedere alla nomina e al conferimento dell’incarico ad un collegio peritale, entro il termine massimo di dieci giorni. A tutt’oggi e nonostante le rassicurazioni fornite, però, la riserva assunta dalla Corte non è stata ancora sciolta. Di conseguenza, in assenza del pagamento del dovuto risarcimento, la minore è stata privata dell’assistenza minima di cui necessita per la sopravvivenza ed ha, quindi, conseguentemente, subito l’ulteriore aggravamento dei danni, considerata anche le condizioni economiche di difficoltà in cui vive la famiglia».

Fonte La Città di Salerno