Cava de’ Tirreni, cantante vittima di stalking

Cava de’ Tirreni. La cantante cavese Margot Durante ha confessato di essere stata vittima di stalking da luglio scorso. L’ultimo atto, l’affissione di alcuni voltantini con il suo volto in cui viene insultata. Margot ha deciso di raccontare su Fb la vicenda.

Ebbene oggi voglio rendere pubblica una cosa che mi è successa… Questo è l’ennesimo squallido volantino che viene affisso ad un muro nella frazione di San Pietro, che dire, vista così sembrerebbe una cosa quasi futile, ma, purtroppo, questo squallido gesto è stato preceduto da lettere a dir poco viscide, che superano l’immaginazione del più schifosi dei malati mentali e che non posso nemmeno pubblicare tanto dallo squallore… Bene, voglio dire a questo essere spregevole a cui purtroppo oggi non posso dare ancora un volto e che mi segue, (non solo sui social da cui scarica le mie foto) che il suo comportamento non sta in nessun modo cambiando la mia vita, ma sta solo dimostrandomi quanto sono importante per lui…