Cava de’ Tirreni, amianto a scuola: partono i lavori alla palestra. Paura per l’eternit

Cava de’ Tirreni, paura per i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Santa Lucia, dove è stato aperto di recente il cantiere per le opere di bonifica del tetto della palestra – che conteneva strutture in amianto -, per la quale è stato bloccato l’ingresso. I genitori, tuttavia, chiedono la chiusura di tutto il plesso scolastico. Vediamo tutti i dettagli nell’articolo di Giuseppe Ferrara per La Città di Salerno.