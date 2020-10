Cava de’ Tirreni, allerta meteo e frazioni off limits: cittadini esasperati in via Cinque

All’ennesima chiusura dei giorni scorsi, però, i residenti, che hanno ormai esaurito ogni briciolo di pazienza sono insorti e se qualche avventuriero – in barba alla segnaletica di interdizione del tratto – ha imboccato lo stesso la strada, incurante del pericolo sotto la pioggia scrociante, qualcun altro ha preferito levare la propria voce contro i piani alti di Palazzo di Città, rei di non aver ancora messo in atto i provvedimenti di messa in sicurezza più volte annunciati.

«Ci chiudono a singhiozzo eppure non si muovono a intervenire – ha commentato Gerardo Siano che abita proprio a ridosso del tratto – a ogni accenno di pioggia stiamo con il timore che la strada possa crollare e anche senza il maltempo diventa pericoloso transitare sia a piedi che in auto. Per quanto tempo ancora porteranno avanti questa situazione?». La strada, anche senza allerta meteo, è parzialmente interdetta. In particolare il transito resta vietato quotidianamente ai mezzi pesanti che superano un’altezza di 2,2 metri. Per garantire che il limite venga rispettato all’ingresso e all’uscita del tratto sono state da tempo installate delle barriere orizzontali. Ma anche in questo caso non sono mancati i problemi: automezzi che hanno colpito in pieno le sbarre oppure circostanze in cui le stesse, divelte, sono precipitate su un’auto in transito.

«Ho rinunciato a percorrerla, anche quando non è chiusa per l’allerta – racconta Teresa Ferrara , commessa del centro che quotidianamente potrebbe percorrere la strada per raggiungere il borgo in cinque minuti – ho troppa paura da quando la sbarra ha colpito la mia macchina. Piuttosto che rischiare preferisco svegliarmi prima la mattina, allungarmi di un paio di chilometri e raggiungere il centro cittadino passando per località Tengana o addirittura dalla Badia e per Sant’Arcangelo».

S’accoda Sandro D’Elia . «I mezzi di soccorso devono arrivare dall’altro versante perché la sbarra non permettere loro il passaggio, ma la maggior parte degli autisti di ambulanze e vigili del fuoco non lo sanno: arrivano all’imbocco della strada e devono tornare indietro. Per non parlare dei mezzi che fanno riforniture per le abitazioni che non hanno l’allaccio al gas di città e andiamo incontro all’ennesimo inverno di disagi e complicazioni».