Cava de’ Tirreni: 49 positivi. Il sindaco: “Più della prima fase”

Cava de’ Tirreni: sale a 49 il numero dei cittadini attualmente positivi al Covid-19. Di questi, solo uno è ricoverato in ospedale, mentre gli altri sono tutti asintomatici e posti in isolamento domiciliare. A confermarlo, in un videomessaggio, pubblicato sulla sua pagina Facebook, il sindaco Vincenzo Servalli che dice: “Siamo in piena seconda ondata”.

Il primo cittadino fa sapere che “rispetto alla fase precedente, dove i contagi si sono fermati a quota 42, la situazione è più delicata ma sotto controllo”.