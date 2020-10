Casting per “L’amica geniale”: si cercano attori in Campania, ecco i requisiti

Cercasi attori per la terza stagione de “L’Amica Geniale“, la serie televisiva che ha riscosso un enorme successo in tutta Italia con Gaia Girace di Vico Equense ad interpretare la protagonista.

Nel dettagli, si cercano un attore e un’attrice adulti che possano prendere parte alla celebre serie tv della Rai. Per tutti coloro che si candideranno è richiesta la residenza in Campania, considerato che le riprese saranno effettuate tutte a Napoli e dintorni, verso la fine del mese di ottobre. Gran parte del cast e delle comparse sono stati scelti ma servono ancora due attori adulti. Per questo motivo hanno ripreso il via le selezioni. Il lavoro sarà retribuito.

Per partecipare ai casting di Napoli occorre essere:

uomo o donna dai 60 ai 70 anni, senza particolari caratteristiche fisiche

Per candidarsi ai casting serie tv basta mandare una mail all’indirizzo martinabianco.casting@gmail.com allegando una foto in primo piano e una a figura intera. E’ importante che nella foto in primo piano sia ben visibile il volto, quindi non indossate occhiali né cappelli. Oltre alle foto, specificate anche il vostro nome e cognome, età e numero telefonico al quale vorreste essere ricontattati dalla produzione per un provino.