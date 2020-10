Castellammare, sequestrati prodotti ortofrutticoli venduti illecitamente in via Panoramica

Castellammare di Stabia: nuovo blitz all’anti-abusivismo, come riporta StabiaChannel. Un colpo all’illegalità diffusa è stato inferto dagli agenti della polizia municipale in via Panoramica. L’operazione è stata eseguita da due pattuglie, coordinate dal tenente Donato Palmieri, che hanno sgomberato una vasta area della statale sorrentina, uno spazio di competenza del Comune di Castellammare, su cui si da anni va in scena la pratica illecita del commercio di frutta e verdura.

L’intera struttura per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è stata smantellata e il materiale è stato posto sotto sequestro. Un’operazione di ripristino della legalità che si innesta sul solco di un percorso che il Comune di Castellammare ha intrapreso da tempo.