Castellammare, posti esauriti al San Leonardo: il pronto soccorso chiude come Vico Equense e Sorrento è al collasso

Castellammare di Stabia ( Napoli ) “Tutte le barelle, sedie e letti disponibili in ospedale sono stati requisiti e tutte le fonti di ossigeno, incluse 12 supplementari, sono utilizzate. Pertanto, non si è in grado di accogliere alcun paziente, non potendo garantire l’adeguata assistenza”.

Con queste parole, il direttore dell’unità operativa di Medicina e Chirurgia d’urgenza e accettazione, il dottor Pietro Di Cicco, ha illustrato la situazione di emergenza in una nota, inviata al direttore sanitario Rosa Santarpia e al direttore generale dell’Asl Napoli3 Sud, l’ingegnere Gennaro Sosto.

Nell’ospedale di Castellammare, pertanto, da oltre due settimane, confluisce la maggior parte dei pazienti dell’area vesuviana, a cui si aggiunge anche una fetta di cittadini della penisola sorrentina, e dei Monti Lattari, a seguito della chiusura dell’ospedale di Vico Equense, avvenuta 5 giorni fa.

Anche a Sorrento la situazione è al collasso, un problema grave per la sanità in Campania , ci vorrebbero i famosi Covid hospital

Intanto, l’ing. Sosto già fatto sapere di essere alla ricerca di strutture in grado di accogliere i pazienti Covid per liberare il pronto soccorso di Castellammare e consentirne la riapertura.