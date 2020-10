Castellammare, numeri covid-19 ancora alti: 20 nuovi positivi, 169 contagi totali

Il momento è molto delicato e impegnativo. Ed è tanta la preoccupazione per l’incremento dei contagi che, soprattutto nell’ultima settimana, sta raggiungendo picchi importanti.

Sono in contatto costante con l’Asl e la Regione Campania per coordinare tutte le attività necessarie alla tutela della salute pubblica – ha dichiarato il sindaco Gaetano Cimmino. E mi attiverò anche per avviare un’attività congiunta con le forze dell’ordine, al fine di potenziare i controlli sul territorio comunale. Il rispetto delle regole è fondamentale per limitare la diffusione del contagio: indossiamo tutti correttamente la mascherina, evitiamo i luoghi affollati, osserviamo in modo rigoroso tutte le disposizioni regionali e nazionali vigenti. Occorrono maturità e senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini per vincere questa sfida. Insieme ce la faremo.