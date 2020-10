Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Protesta civile, con tanto di rispetto del distanziamento per le misure di contenimento per il coronavirus Covid-19, da parte dei commercianti stabiesi contro le restrizioni della Regione Campania e del Governo, volute da De Luca e Conte, un vero e proprio lockdown parziale che sta mettendo in ginocchio le aziende e l’economia. Foto e video Pasquale Spera.