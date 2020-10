Castellammare di Stabia: si sfiorano i 400 positivi. Solo oggi 48

Castellammare di Stabia: si sfiorano i 400 positivi. Sono 390 i casi di Covid, dopo gli ultimi 48 contagiati. A preoccupare è soprattutto l’andamento progressivo con cui il virus di sta diffondendo. Dopo i focolai nelle scuole, il covid si è diffuso in ogni quartiere della città. Non ci sono zone dove la situazione sia peggiore di altre, ma ciò lo rende più difficile da circoscrivere.

Scrive il sindaco Cimmino: “I miei cittadini stanno dimostrando a tutti grande senso di responsabilità in queste ore, da veri stabiesi rispettosi delle regole e della salute propria e di quella dei propri cari. Adesso è il momento di remare tutti dalla stessa parte e sono certo che tra non molto vedremo i risultati, anche grazie all’incremento dei controlli delle forze dell’ordine”.

Continua Cimmino: “Oggi, intanto, le autorità sanitarie ci hanno comunicato che altri 48 nostri concittadini sono risultati positivi al coronavirus (Covid-19) mentre in 4 sono guariti. Il bilancio è nuovamente molto pesante ed al momento non abbiamo segnali incoraggianti dal territorio regionale. La problematica dell’ospedale “San Leonardo” ci mette ulteriormente a dura prova, ma anche in questo caso la professionalità e l’abnegazione dei nostri operatori ci porteranno fuori dal tunnel. Il nostro pronto soccorso a breve riaprirà e spingeremo per una rifunzionalizzazione complessiva della struttura. Dobbiamo allo stesso tempo abbassare i contagi ed accrescere il senso di responsabilità e di sicurezza da parte di tutti”. Il sindaco in contatto anche con i dirigenti scolastici: “Sulle scuole seguiamo con attenzione l’evolversi della situazione. Dalla Regione hanno fatto sapere che i prossimi 10 giorni saranno decisivi per registrare un raffreddamento del contagio relativo alla scuola primaria tale da consentire un allentamento delle misure già prese“.