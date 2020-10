Castellammare di Stabia scende in piazza per sopravvìvere

Ieri in una Castellammare di Stabia deserta a causa del lock down imposto dal governo Conte allo scopo di contrastare l’ondata dei contagi da Covid 19 in forte crescita, una voce si è levata per raccontare la situazione drammatica in cui versano oggi e speriamo per poco, i ristoratori, barman e tutti quei lavoratori a cui è stato imposto in maniera un poco affrettata la chiusura alle 18.00 dei loro locali. Questa direttiva da un lato ha lo scopo di far diffondere il virus dall’altro però impedisce ai gestori di guadagnare e portare soldi nelle proprie famiglie. Sarebbe stato più oculato aumentare i controlli e renderli più severi. Il virus in fin dei conti non ha orari ma bisogna contrastarlo facendo rispettare le norme di sicurezza anti Covid-19. Prima norma ottemperare al distanziamento sanitario. Second uso perenne della mascherina. Terza regola misurazione tramite Termoscanner della temperatura corporea. Igienizzazione dei locali e delle mani. Sarebbe utile mettere una guardia giurata a spese del governo a far rispettare le regole. Pene severe fino a lock down singolo per chi non le rispetta dopo la terza volta. Le pene: per la prima volta solo una forte ammenda, la seconda volta la chiusura per un certo periodo, la terza sospensione della licenza. Solo in questo modo si riuscirebbe a fare rispettare le regole. Nell’intervista esclusiva a Positanonews il barman di Caffe In, un bar accogliente che fino a ieri era luogo di ritrovo ordinato e rispettoso delle regole anti-Covid19, rileva tutte le angosce di una categoria presa di mira dal DPCM governativo. Inoltre informa la città di una fiaccolata pacifica che si terrà venerdì sera. Fiaccolata che sarà un modo per sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica. A questa manifestazione Positanonews ci sarà per riportare le giuste lamentele e per evidenziare il momento drammatico che la città di Stabia insieme con le altre sta vivendo.