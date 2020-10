Castellammare di Stabia, positivo al Coronavirus il consigliere comunale di maggioranza Giulio Morlino

Castellammare di Stabia. Il Covid-19 entra anche nel palazzo municipale. A risultare positivo – come riporta “Il Corrierino” – il consigliere comunale di maggioranza Giulio Morlino, rappresentante della Lega e dipendente della Gori. Ora si sta ricostruendo la rete di contatti del consigliere ma sembra potersi escludere che qualche altro consigliere comunale possa essere entrato in contatto diretto con Morlino negli ultimi giorni in quanto è già da una settimana che i consiglieri alternano commissioni in presenza a Palazzo Farnese ad altre a distanza online. Si procederà alla sanificazione del Comune e l’ultimo consiglio comunale previsto potrebbe essere rimandato. Il consigliere Morlino si trova attualmente in isolamento domiciliare insieme alla sua famiglia.