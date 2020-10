Castellammare di Stabia, positive due tredicenni frequentanti la terza media in un istituto del centro

Castellammare di Stabia. Continuano ad aumentare i casi di Covid-19 in città. Tra i positivi si registrano anche due alunne di 13 anni frequentanti la terza media e che sono state poste in quarantena, così come i loro compagni di classe ed i professori, tutti in attesa del tampone. Le due studentesse, a quanto pare, sono state contagiate nell’ambiente familiare. Si attende anche l’esito del tampone su uno studente di un’altra sezione della stessa scuola. A riportare la notizia “Il Corrierino” che specifica come l’istituto scolastico, sito al centro di Castellammare, è stato chiuso anche in ottemperanza all’ordinanza regionale del Presidente Vincenzo De Luca.