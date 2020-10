Castellammare di Stabia, positiva al Coronavirus la dottoressa Rosalba Santarpia, direttrice sanitaria dell’ospedale San Leonardo

Castellammare di Stabia continua a registrare contagi. A risultare positiva al Coronavirus – come riporta “Il Corrierino” – anche la dottoressa Rosalba Santarpia, direttrice sanitaria dell’ospedale cittadino “San Leonardo”, che sarebbe stata contagiata all’esterno della struttura sanitaria. Sono stati effettuati i tamponi a tutto il personale della direzione amministrativa e non sono risultati altri positivi. Stamattina si è proceduto alla sanificazione degli uffici dell’ospedale in modo da consentire il regolare svolgimento delle attività lavorative. La Santarpia si trova attualmente in isolamento domiciliare.