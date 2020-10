Castellammare di Stabia piange la scomparsa del dottor Emilio Duilio. Il cordoglio del sindaco Gaetano Cimmino

Castellammare di Stabia in lutto per la scomparsa di uno dei suoi cittadini illustri, il dottor Emilio Duilio. Il sindaco Gaetano Cimmino esprime il proprio cordoglio con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Nelle scorse ore è venuto a mancare il dottor Emilio Duilio, un medico stimato, un uomo che ha dato tanto alla politica stabiese e ai cittadini, sposando la causa del partito socialista. Alla famiglia e ai figli, a cui mi lega un rapporto di leale amicizia, vanno le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di un professionista esemplare e di un uomo perbene”.

La redazione di Positanonews esprime le proprie condoglianze ai familiari del dottor Duilio per il lutto che li ha colpiti.