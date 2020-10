Castellammare di Stabia. Oggi a Palazzo Farnese il passaggio ufficiale di consegne della presidenza del Forum dei Giovani a Salvatore Izzo

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica che: “A Palazzo Farnese oggi il passaggio di consegne ufficiale della presidenza del Forum dei Giovani a Salvatore Izzo. Ho accolto al Comune i rappresentanti del nuovo consiglio del Forum, a cui vanno i miei migliori auguri per questa esperienza che si apprestano ad affrontare.

Sono certo che il loro impegno e la loro passione li porteranno ad ottenere importanti risultati, in piena sinergia con l’amministrazione comunale, in cui troveranno un costante interlocutore per realizzare progetti avvincenti per le nuove generazioni. Ad maiora!”.