Castellammare di Stabia. Il sindaco Cimmino ha incontrato i dirigenti scolastici che chiedono maggiore coordinamento con l’Asl

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica che: “Ho incontrato oggi i dirigenti scolastici degli istituti di Castellammare di Stabia per discutere in merito alle problematiche emerse alla ripresa delle attività didattiche in presenza con l’avvio del nuovo anno scolastico. Un confronto proficuo e costruttivo, nel corso del quale i dirigenti scolastici hanno espresso la necessità di assicurare un maggiore coordinamento con l’Asl, al fine di attivare con solerzia i protocolli da adottare di volta in volta quando si presentano le criticità. Ci riaggiorneremo con cadenza periodica per assicurarci che l’attività didattica prosegua garantendo condizioni di sicurezza per l’intera platea scolastica, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti”.