Castellammare di Stabia. Furto sul Corso e rissa il Villa: emergenza sicurezza. Ancora un furto in un negozio in pieno centro a Castellammare di Stabia e l’ennesima rissa tra giovanissimi in villa comunale. Ancora episodi di microcriminalità e violenza che vanno in scena sotto gli occhi di tante famiglie che passeggiano sul lungomare.

A finire nel mirino dei ladri è stato il titolare di un salone di parrucchiere in Corso Vittorio Emanuele. Alcuni passanti, ieri mattina, hanno scoperto che la serranda dell’attività commerciale era stata forzata e hanno allertato il titolare. Giunto sul posto il proprietario del salone si è reso conto in effetti che qualche malvivente si era introdotto all’interno dell’attività commerciale per rubare poche decine di euro che erano stati lasciati nella cassa oltre a qualche prodotto.

Come spesso accaduto negli ultimi mesi, al titolare dell’attività è costato più riparare il danno causato all’ingresso del locale che altro. Sul caso indagano gli investigatori.

Il furto con tutta probabilità è andato in scena nella notte tra domenica e lunedì.

E più o meno intorno alla mezzanotte s’è verificata anche l’ennesima scazzottata in villa comunale. A venire alle mani, per motivi ignoti, due giovani ai quali si sono poi aggiunti almeno altri due amici. Una violenza inaudita a colpi anche di casco, oltre che con calci e pugni, che si è consumata sotto gli occhi di altri giovani e delle famiglie che erano rimaste in zona anche dopo la riapertura della zona a traffico limitato.

Sono state proprio alcune persone che hanno assistito alla scena a intervenire per cercare di calmare gli animi e dividere i giovani che si stavano picchiando. Qualcuno ha anche allertato le forze dell’ordine, ma all’arrivo delle pattuglie sul posto i giovani si sono dileguati nel nulla facendo perdere le loro tracce.

Probabile che si proverà a ricostruire la vicenda anche con l’ausilio del sistema di videosorveglianza con l’obiettivo di risalire ai protegonisti della lite anche ai motivi della violenza.

