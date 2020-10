Castellammare di Stabia. Con un post sulla pagina Facebook “Castellammare digitale” si rende noto che: “Il PUM parte domenica 4 ottobre e sarà attuato in via sperimentale tutte le domeniche del mese. Il Piano Urbano di Mobilità è nato per migliorare la vivibilità nel centro della nostra città. Per i parcheggi si è fatto tanto, basti pensare all’app che ci dice in ogni momento dove possiamo parcheggiare, in modo da risparmiare tempo evitando giri inutili. E per quanto riguarda i parcheggi non è tutto. Si è studiato un servizio navetta che ci consentirà di parcheggiare in un posto ben preciso fuori dal centro senza il pensiero della scarpinata inutile. Il tempo è vita e a noi sta a cuore il vostro tempo. Guardiamo insieme questa novità”.