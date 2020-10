Castellammare di Stabia, da domenica 4 ottobre al via la sperimentazione della Ztl

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto che: “A partire da domenica 4 ottobre, per tutte le domeniche del mese, prenderà il via la sperimentazione della Ztl prevista dal Piano Urbano di Mobilità. Resteranno chiuse le seguenti strade: via Nocera, via Marco Mario, via Cavour (da via Nocera a via Regina Margherita), strada Surripa (da via Nocera a via Regina Margherita), via Santa Maria dell’Orto, via Principe Amedeo, via San Vincenzo, corso Vittorio Emanuele (da piazza Umberto a via Gaeta), via Roma (da piazza Matteotti a via Catello Fusco9, via del Carmine, via Denza, via Alvino, via Bonucci, via Plinio il Vecchio (da via Silio Italico a via Amato)”.