Castellammare di Stabia, da domani chiuso il viadotto per l’accesso alla Statale 145 Sorrentina

CAMPANIA, ANAS: PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, CHIUSA AL TRANSITO – A PARTIRE DA LUNEDI’ 19 OTTOBRE – UNA RAMPA D’ACCESSO ALLA STATALE 145 “SORRENTINA”, IN PROVINCIA DI NAPOLI

nessuna interdizione al transito è prevista invece lungo l’asse principale della statale 145 (compreso il viadotto ‘San Marco’), che resterà sgombro da cantieri e regolarmente fruibile;

inoltre – per l’esecuzione delle medesime attività nel territorio comunale di Sorrento – sarà attivo il senso unico alternato

Per l’esecuzione di attività di manutenzione ricorrente in corrispondenza della strada statale 145 “Sorrentina”, in provincia di Napoli, a partire da lunedì 19 ottobre, sarà attiva la chiusura al transito della rampa a senso unico che dalla viabilità comunale di Castellammare di Stabia consente l’accesso sulla statale 145, in corrispondenza del viadotto ‘San Marco’, in direzione dell’autostrada A3 “Napoli-Salerno”.

Nel dettaglio, la chiusura della rampa sarà attiva fino al prossimo 6 novembre, esclusivamente nella fascia oraria 7-17, dal lunedì al venerdì; nessuna interdizione al transito è prevista invece lungo l’asse principale della statale 145 (compreso il viadotto ‘San Marco’), che resterà sgombro da cantieri e regolarmente fruibile, nel rispetto di quanto disposto dall’Ordinanza diramata da Anas.

La circolazione proveniente da Castellammare di Stabia e diretta verso l’autostrada potrà percorrere la viabilità alternativa costituita dalla ex SS145.

Inoltre, per l’esecuzione delle medesime attività nel territorio comunale di Sorrento (NA), sarà attivo il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, tra il km 34,850 ed il km 35,000 della SS145, da lunedì 19 ottobre fino a venerdì 6 novembre 2020.