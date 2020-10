Castellammare di Stabia. Controlli e sanzioni per i mezzi pesanti all’ingresso del centro cittadino: elevate 15 multe. Controlli mirati e sanzioni per i mezzi pesanti all’ingresso del centro cittadino. Sono 15 le multe elevate dal personale in forza al nucleo polizia stradale, coordinato dal tenente Donato Palmieri, nell’ambito dell’attività di controllo sulla circolazione dei mezzi pesanti.

Gli agenti di polizia municipale, dopo aver effettuato uno stato dei luoghi della segnaletica verticale posta all’uscita del casello autostradale in direzione Castellammare con l’apposizione in luogo del divieto di transito per mezzi superiori alle 7.5 tonnellate, ha proceduto al fermo sul viadotto dei mezzi che violavano il divieto disposto. Ciascun conducente è stato sanzionato con un verbale di 87 euro.