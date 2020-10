Castellammare di Stabia. Conclusa la riunione con dirigenti scolastici ed Asl per fronteggiare l’emergenza. Riportiamo di seguito quanto ha scritto sulla pagina Facebook istituzionale della Città di Castellammare di Stabia il sindaco Gaetano Cimmino:

Si è appena conclusa la riunione in videoconferenza con i dirigenti scolastici e l’Asl per discutere in merito alle azioni da mettere in campo per fronteggiare l’emergenza Covid-19.