Castellammare di Stabia, chiude il bar Nobile sul lungomare per la presenza di un caso positivo al Covid

Castellammare di Stabia. Aumentano in modo preoccupante i contagi in città ed il Bar “Nobile” sul lungomare chiude per la presenza di un caso di Covid. A pubblicare la notizia “Il Corrierino” che riporta anche l’amara reazione del proprietario del locale il quale specifica di non essersi purtroppo fermati per una vacanza ma per il Covid. Il proprietario precisa che essersi ritrovata a fare i tamponi per puro caso, dopo aver saputo della positività di alcune persone a loro vicine anche se non in modo diretto. Il senso di responsabilità ha, quindi, portato i proprietari ed il personale del Bar Nobile a sottoporsi ai tamponi e l’esito purtroppo non è stato negativo per tutti. Ma il titolare ci tiene a rassicurare sul fatto che chi è risultato positivo non presenta sintomi e sta bene, aggiungendo che il locale riaprirà solo quando i tamponi negativi lo permetteranno.