Castellammare di Stabia. Cassa armonica: 19 architetti in corsa per il restauro. Sono 19 i professionisti che si contendono l’incarico di progettista del restauro della cassa armonica di Castellammare di Stabia. Sono scaduti nella giornata di ieri i termini per la presentazione delle domande, mentre la settimana prossima dovrebbe insediarsi la commissione che procederà all’apertura delle buste e ad aggiudicare l’appalto.

Un incarico da poco meno di 50mila euro, per un contratto di due anni: tempo necessario per redigere il progetto, metterlo a bando, individuare la ditta e realizzare i lavori. Un investimento complessivo da 300mila euro quello voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Cimmino, che intende restituire alla cassa armonica la sua antica funzione di monumento simbolo e luogo d’arte, dove ospitare manifestazioni canore e rassegne teatrali.

Il professionista individuato dal Comune dovrà curare la progettazione definitiva ed esecutiva, oltre che assumere la direzione dei lavori, per il restauro della cassa armonica. Il Comune, al di là dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha inserito anche una clausola che prevede che l’architetto che assumerà l’incarico deve avere una comprovata esperienza nel restauro di monumenti.

Se tutto dovesse filare liscio, dunque, già entro il 2021 potrebbe essere aperto il cantiere per il restauro della cassa armonica.

Lo sperano chiaramente i cittadini stabiesi che negli ultimi trent’anni sono stati costretti a constatare il lento declino del monumento simbolo di Castellammare di Stabia.

Fonte Metropolis