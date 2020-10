Castellammare di Stabia. Aumentano i contagi: sono 10 i nuovi positivi, per un totale di 122. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, tramite un post sulla pagina Facebook istituzionale del Comune, che riportiamo di seguito:

L’evolversi della diffusione del contagio continua a coinvolgere la nostra città, in linea con quanto accade in Regione Campania e su tutto il territorio nazionale. Sono 10 i cittadini di Castellammare di Stabia che oggi sono risultati positivi al Covid-19. Sono in diretto contatto con l’Asl e con la Regione Campania per concertare tutte le azioni necessarie a contenere l’emergenza epidemiologica in questo momento così impegnativo. Non registriamo al momento alcun focolaio attivo, il contagio è diffuso in varie zone della città.