Castellammare di Stabia. Aumentano i contagi alla scuola Di Capua, sono attualmente otto i positivi

Castellammare di Stabia. L’istituto scolastico “Di Capua” continua a registrare un aumento dei casi di Covid-19. Come riportato da “Il Corrierino”, l’arrivo dei risultati dei primi tamponi ha fatto emergere la presenza di un focolaio nella scuola, nonostante fossero state adottate tutte le misure di sicurezza e rispettati i protocolli anti Covid. Al momento sono cinque le insegnanti positive, ma tra i contagi c’è anche una collaboratrice scolastica, un’allieva ed un genitore.

L’Asl, in accordo con il Preside Iezza e il comune, sta ricostruendo la rete dei contatti che ovviamente è molto estesa poiché comprende molti studenti e docenti tra i plessi di via Napoli e via Pietro Carrese.

La scuola era stata chiusa ad inizio settimana per poter effettuare la sanificazione ed ora, con la nuova ordinanza regionale, non riaprirà fino al 30 ottobre.