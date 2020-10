Castellammare di Stabia: anziana morta in ospedale per Covid

Castellammare di Stabia. In un pronto soccorso, con pazienti nei corridoi e sulle sedie, si piange la prima vittima stabiese del virus. È morta, questa mattina alle otto, un’anziana ricoverata in ospedale d’urgenza per il veloce aggravarsi delle sue condizioni. Per la donna, di 80 anni, non c’è stato nulla da fare, nonostante gli sforzi fatti dai medici per salvarla. Intanto in città continuano a salire i contagi e si è vicini ad oltrepassare i 400 stabiesi positivi. Un dato che oggi potrebbe aumentare, vista la velocità con cui avanza il virus.