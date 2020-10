Castellammare di Stabia. Anas, lavori al viadotto, ma il sindaco non ci sta. Viadotto chiuso per tre settimane, il sindaco scrive in Prefettura per bloccare i lavori di manutenzione programmati da Anas. Nella già precaria situazione della circolazione cittadina, stravolta dal nuovo piano di mobilità urbana, ecco arrivare il provvedimento che mette spalle al muro gli automobilisti stabiesi, dei Monti Lattari e della penisola sorrentina. L’Anas ha disposto, da lunedì prossimo e fino al 6 novembre la chiusura totale del viadotto San Marco, per manutenzione, dalle ore 7 alle 17 esclusi i giorni festivi e prefestivi. Una decisione che impone a tutte le auto dirette verso Napoli o in ingresso verso la penisola sorrentina di passare per Castellammare. Proprio dove ci sono già lunghe file per l’attraversamento di pochi metri da viale delle Puglie a viale Europa. “Considerato che i lavori di manutenzione non sembrano essere connotati da estrema urgenza – scrive il sindaco Gaetano Cimmino – non si comprendono i motivi della mancata concertazione con i competenti uffici della Prefettura”. Lavori non concordati e non urgenti, che Anas avrebbe disposto senza il necessario confronto. “Vista inoltre l’attuale situazione di emergenza sanitaria che impone la massima fluidità del traffico e degli spostamenti, e in considerazione della presenza dell’ospedale San Leonardo – precisa il sindaco – intendo manifestare il più completo e assoluto dissenso in riferimento alle disposizioni previste dall’ordinanza Anas”.

Intanto i vigili sono impegnati da ieri per orientare gli automobilisti spaesati dagli ulteriori cambi. In via Marconi e vico San Vincenzo sono stati ripristinati gli originari sensi di marcia. Una decisione nata dal confronto, secondo l’amministrazione, “un ulteriore e disastroso caos deciso improvvisamente” per le opposizioni.

Fonte Il Mattino