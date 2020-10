Castellammare di Stabia. Altri 40 contagi: in città si sale a 520 casi. A dare la notizia ai suoi concittadini è stato direttamente il sindaco Gaetano Cimmino tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale della Città di Castellammare di Stabia. Ecco le sue parole riportate di seguito:

Altri 40 cittadini positivi al Covid-19 e 11 guariti a Castellammare di Stabia. Sono questi i numeri che ci ha comunicato oggi la Protezione Civile della Regione Campania. Numeri in linea con i dati di queste settimane sul territorio regionale e nazionale. Numeri che mi preoccupano e che impongono la massima cautela e un rispetto rigoroso delle regole.

Ora è necessario che la Regione dia seguito alle mie richieste, attivando uno screening a tappeto per i cittadini e garantendo esiti più rapidi per i tamponi, e che il Governo assicuri risorse e uomini per un controllo capillare del territorio.

Sono in costante contatto con l’Asl e la Regione Campania per tutte le misure da mettere in campo per la tutela della salute dei miei cittadini. Stiamo vivendo una fase critica, ma abbiamo il dovere di abbassare questi numeri. Ed io continuerò a lavorare in prima linea, giorno e notte, per la mia città.