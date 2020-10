Castellammare di Stabia. Altri 28 contagi: sono 264 i cittadini positivi in città. A darne la notizia è stato, come sempre, il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino:

Sono in costante contatto con Asl e Regione in queste ore frenetiche. E vi aggiornerò passo dopo passo sulle iniziative che stiamo intraprendendo e sui nuovi provvedimenti del Governo per il contenimento del contagio.