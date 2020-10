Castellammare di Stabia. Accolta la richiesta di annullamento dell’ordinanza Anas da parte del sindaco. Chiusura del raccordo per lavori Anas: la Prefettura di Napoli, a seguito della nota inviata venerdì scorso, ha accolto la mia richiesta di annullamento dell’ordinanza. Una vittoria per i cittadini di Castellammare di Stabia e per quelli di tutto il comprensorio.

Non permetteremo a nessuno di prendere decisioni unilaterali con ricadute pesantissime sul nostro territorio. La Prefettura mi ha rassicurato ma continuerò a monitorare la situazione per il corretto svolgimento dei lavori una volta rimodulati.

Già nella mia missiva di venerdì sottolineavo che la mia amministrazione era disponibile ad individuare più idonee soluzioni con una diversa pianificazione dell’esecuzione dei lavori in modo da ridurre quanto più possibile l’impatto della chiusura sul sistema di circolazione cittadino.