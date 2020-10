Castellammare di Stabia, 5 nuovi positivi e 4 guariti

Castellammare di Stabia. “L’Asl ci ha comunicato che altri 5 cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al Covid-19, mentre 4 sono gli stabiesi che oggi sono stati dichiarati ufficialmente guariti“. Il post del comune su Facebook.

“Tra i contagiati c’è una 32enne e quattro componenti di un nucleo familiare, che comprende un 40enne e tre ragazze rispettivamente di 8, 15 e 16 anni. A tutti loro auguro di guarire nel più breve tempo possibile e di vincere la loro battaglia col virus. Sono guariti, invece, una 42enne, un 47enne, un 56enne e un 71enne, che di recente si sono sottoposti a due tamponi, il cui esito in entrambi i casi è risultato negativo. Stiamo riscontrando ormai da settimane un’impennata di contagi nella nostra città, in linea con l’aumento dei casi Covid su tutto il territorio regionale. In questa fase delicata è fondamentale rispettare le regole ed evitare qualsiasi leggerezza, perché ogni singolo comportamento errato rischia di compromettere la salute di centinaia di persone. Con maturità e senso di responsabilità, insieme vinceremo anche questa sfida. Insieme ce la faremo”. Il sindaco Gateano Cimmino.