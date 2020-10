Castellammare dal PD la proposta da adottare anche a Sorrento “Laboratorio rapido per i tamponi all’Ospedale e alberghi come Covid residence per gli asintomatici” . La proposta che potrebbe essere adottata in Penisola Sorrentina perchè qui vi sono le risorse parte da Castellammare di Stabia e Positanonews ne ha sempre parlato, uno dei problemi gravi è il blocco degli asintomatici negli ospedali, sono tanti , troppi, alcuni ci scrivono anche da Boscotrecase, per quanto riguarda l’area di cui ci occupiamo da Massa Lubrense e Capri ad Agerola sui Monti Lattari e da Positano a Ravello e Vietri sul mare fino a Cava de’ Tirreni sul versante di Salerno.

Il Pd lancia l’allarme. Preoccupa l’ondata di contagi, tanto da indurre i dem stabiesi a chiedere un laboratorio rapido per i tamponi presso il San Leonardo e di trasformare gli arberghi in Covid residence. “Esprimiamo viva preoccupazione – si legge nella lunga missiva del Partito Democratico – in merito all’attuale fase di diffusione della pandemia da Covid-19 nella regione Campania e nella nostra città. I bollettini quotidiani ci parlano di un aumento costante dei contagiati ed è per questo che pensiamo che la situazione vada affrontata con maggiore serietà, responsabilità e collaborazione istituzionale. Il lavoro incessante che da mesi sta mettendo in campo il personale medico da solo non basta, è necessario spostare il campo di battaglia dai presidi ospedalieri al territorio, potenziare i servizi di tracciamento e di assistenza. Crediamo sia necessario istituire presso il nostro presidio ospedaliero, o nelle strutture ospedaliere limitrofe, un laboratorio per la processazione dei tamponi, in modo da snellire i tempi di raccolta ed analisi, la tempistica in questa delicata fase è fondamentale.

Così come bisogna garantire maggiore assistenza e sicurezza ai malati asintomatici o affetti da sintomi lievi, evitando le ospedalizzazioni e mettendo in sicurezza i nuclei familiari dei contagiati. Per questo motivo proponiamo alle autorità preposte di incrementare il numero delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) ed istituire dei Covid Residence, utilizzando anche strutture alberghiere che per conformazione non necessitano di particolari interventi di adeguamento, attraverso apposite manifestazioni di interesse.

Ad oggi i vari reparti dei presidi ospedalieri arrancano a garantire i necessari livelli di assistenza ai pazienti, pertanto si rende urgente l’assunzione di nuovo personale medico ed infermieristico, implementando cosi il personale sanitario.

Sentiamo il dovere di ringraziare tutti gli operatori sanitari per il lavoro svolto con responsabilità e abnegazione, a loro va la nostra gratitudine ed il nostro incondizionato sostegno.

Ci appelliamo al senso di responsabilità dei cittadini, affinchè rispettino le misure di contenimento e prevenzione dettate dai DPCM e dalle Ordinanze Regionali.

Infine, nel pieno rispetto dei ruoli assegnatoci dai cittadini, ci appelliamo alle forze di maggioranza guidate dal Sindaco Cimmino: la straordinarietà degli eventi ai quali siamo tutti sottoposti, ci impone a dichiarare la nostra disponibilità ad aprire sin da subito, ed in maniera permanente, un tavolo di confronto per contribuire a trovare soluzioni per il contenimento dell’emergenza pandemica, così come siamo disponibili a confrontarci sul trovare soluzioni sull’impatto economico e sociale che inevitabilmente la crisi sanitaria porterà nella nostra città.

Il Partito Democratico di Castellammare di Stabia è in campo, pronto ad assumersi le sue responsabilità, nella piena convinzione che da queste difficoltà ci si salva e si va avanti se si agisce insieme, e non solo uno per uno”.

Sottoscriviamo in pieno.