Castellammare, 5 nuovi positivi al covid-19. Il sindaco: “Intensificheremo controlli”

L’incremento dei contagi è in linea con quello che coinvolge l’intera Regione Campania e resta preoccupante. Un flusso anomalo che ci impone la massima prudenza e il rispetto rigoroso delle regole. Intensificheremo i controlli per scoraggiare i trasgressori, ma ora è il momento in cui la maturità e il senso di responsabilità dei cittadini devono fare la differenza. Indossando la mascherina ed evitando luoghi affollati, è possibile limitare la diffusione del contagio. Restiamo uniti e remiamo insieme per vincere questa sfida. Insieme ce la faremo.

La città di Castellammare di Stabia conta, attualmente, 66 positivi al covid-19.