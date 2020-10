Casola, due classi in quarantena: tamponi agli alunni

di Redazione – Fonte diretta uff. stampa sindaco – “ilcorrierino” Stabiae

Insegnante con il Covid a Casola. Scuola chiusa per due giorni e due classi in quarantena. In isolamento gli alunni di una prima e di una seconda media che sono entrati in contatto con l’insegnante. L’Asl ha predisposto per loro il tampone per accertarne le condizioni di salute. Stop alle lezioni lunedì e martedì per la sanificazione di tutti gli ambienti della scuola. Con una diretta su Facebook il sindaco Peccerillo ha rassicurato tutti: “L’Asl ha attivato il percorso per ricostruire la mappa dei contatti e procedere ai controlli per tutti”.