Caso Juve-Napoli: Un video scagiona gli azzurri.

Un video che scagiona il Napoli sulla questione della mancata partenza verso Torino per sostenere la sfida alla Juventus: le immagini dei droni che hanno registrato l’allenamento di rifinitura sostenuto il 3 ottobre a Castel Volturno dagli azzurri.

A scriverlo è l’edizione odierna di Repubblica, che spiega come questo filmato possa essere l’asso nella manica per evitare la sconfitta a tavolino contro la Juventus. Il filmato, di circa ottanta minuti, mostra una squadra concentratissima e determinata pronta dunque a partire in vista della sfida alla Juve. A fermare glia azzurri solo l’intervento dell’ASL che ha bloccato la partenza.