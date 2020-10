Carta di Sorrento: arriva l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo

Il Presidente del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli, ha concesso l’Alto Patrocinio per il Simposio nazionale “Ambiente, Turismo e Cultura” per i 25 anni del Premio Penisola Sorrentina

Bruxelless, 2 ottobre 2020 – Un riconoscimento al valore europeo e alla rilevanza internazionale del Premio Penisola Sorrentina arriva direttamente da Bruxelles. Il Presidente del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli, ha infatti concesso ufficialmente l’Alto Patrocinio per il Simposio “Ambiente Turismo e Cultura” organizzato a Sorrento il prossimo 24 ottobre. Un evento speciale, in collaborazione con Fondazione Sorrento e Comune di Sorrento, in occasione della cerimonia dei venticinque anni del Premio “Penisola Sorrentina”.

Il convegno nazionale, che gode anche dell’adesione del gruppo Intesa San Paolo, vedrà la partecipazione di esponenti istituzionali che si daranno appuntamento nella perla della costiera sorrentina per discutere di temi delicati quali il turismo sostenibile, l’impatto dell’audiovisivo sulle economie territoriali, la green economy, la destagionalizzazione, la nuova economia della bellezza.

Giornalisti, dirigenti regionali, studiosi e rappresentanti parlamentari si daranno appuntamento in costiera e Sorrento per un giorno diventerà, così, la Capitale del new green deal.

A chiusura dei lavori sarà presentata ufficialmente la “Carta di Sorrento”, un manifesto che punta sulla Bellezza e con il quale la Città del Tasso si candida come luogo e crocevia di riflessioni e principi da cui partire per costruire azioni e strategie di ripresa dopo la crisi economica che ancora sta mordendo il settore turistico.