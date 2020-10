Capri, trasporto scolastico. Da lunedì 5 ottobre al via il servizio di supporto ed assistenza

Capri. L’Assessore alla Pubblica Istruzione Anna De Simone, con un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, rende noto un comunicato di servizio scolastico: “Si comunica che da lunedì 5 ottobre, come già annunciato nei giorni scorsi, prenderà il via un servizio di supporto ed assistenza agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico. Tale attività, resa necessaria per garantire l’attuazione di quanto stabilito dal D.P.C.M. del 14 luglio 2020 in relazione alle misure anti Covid-19, sarà svolta della Cooperativa Prisma Onlus e vedrà impegnati n. 6 operatori, coordinati dal C.O.C.

Di seguito la tabella con gli orari e l’organizzazione del servizio:

Ore 8.00: 1 bus Scuola Media senza accompagnatore

Ore 8.00: 1 bus Scuola Media + IV e V classi (fermata: P.le Europa – P. zza Strina) 1 accompagnatore

Ore 8.20: 3 bus I – II – III + S. Teresa con 3 accompagnatori

Ore 8.45: 1 bus Infanzia – S. Teresa e IV novembre con 2 accompagnatori

RITORNO GARANTITO SOLO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CHE ESCONO IN AUTONOMIA.