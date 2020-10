Capri. L’Ansa colloca il faro di Punta Carena tra i dieci più belli d’Italia

L’Ansa dedica un articolo ai 10 fari più belli d’Italia inserendo nella classifica anche quello di Punta Carena: “Si trova a Capri, a circa 3 chilometri a sudovest di Anacapri, e dal 1867 domina la penisola del Limmo; è tra i più importanti fari del Tirreno e il secondo in Italia per dimensione e portata luminosa dopo quello di Genova. La luce del faro, infatti, si avvista già da 25 miglia nautiche, un valido aiuto per chi naviga e una piacevole visita per chi cammina sul promontorio. Alle spalle del faro, dipinto di bianco e di rosso, si alza il dirupo della Migliera, percorso dai muri di difesa costruiti dagli inglesi all’inizio dell’Ottocento a protezione dell’isola campana”.